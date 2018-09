Durante revista, foram encontrados porções de maconha e papelotes de pasta base de cocaína com os adolescentes

Uma mulher foi presa em flagrante, por militares da Polícia Militar (PM), no domingo (16), após promover festa com bebida alcoólica, drogas e presença de vários menores, na casa onde mora, no bairro Dioclécio Artuzi II, em Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, Lucimar Alves Cotrim, 46 anos, confirmou ter promovido o encontro e que não cobrou entrada, mas exigiu apenas que os participantes levassem um “kit” com vodka e energético.

Moradores vizinhos acionaram a PM por perturbação, durante a realização do evento. No local, os militares encontraram vários menores, com idades entre 13 e 17 anos, consumindo bebida alcoólica e ainda, durante revista, foram achadas porções de maconha e 15 papelotes de pasta base de cocaína.



Lucimar negou ser a dona da droga e disse que o entorpecente poderia ter sido levado por algum frequentador da festa. Apesar disso, ela acabou sendo levada para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde foi autuada em flagrante por fornecer bebida a menores e tráfico de drogas.