Sandra Dolores Valdez, 48 anos acabou presa, depois de tentar passar pela revista do Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi, na manhã deste domingo (9), portando drogas. Com ela, agentes penitenciários encontraram porções de maconha e cocaína. A suspeita foi presa em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela teria ido visitar a filha, mas enquanto passava pela revista, se atrapalhou e deixou uma das porções cair no chão. Questionada pelos agentes penitenciários, ela contou que recebeu a proposta de entrar no presídio com a droga de uma pessoa que estava ao lado de fora e também entraria no estabelecimento. Ela relatou que devolveria a droga pra pessoa dentro do estabelecimento e receberia R$ 200,00 pelo "favor".