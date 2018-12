Na madrugada deste sábado (15), policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar prenderam Daiane Ajala Lima, 26 anos, por porte ilegal e tráfico internacional de arma de fogo. A jovem dormia na casa do pai, no bairro Coophasul, quando foi encontrada.

A equipe da PM recebeu denúncias anônimas de que uma jovem teria saído da rodoviária de Campo Grande em um mototáxi, com algo escondido nas roupas. A suspeita foi localizada na casa do pai, que autorizou a entrada dos militares.

Apesar de deixar os militares entrarem, o homem afirmou que a filha morava em Joinville-SC, mas questionado sobre a visita da jovem, confirmou que ela dormia em um dos cômodos do imóvel.

Em uma bolsa foram localizadas duas armas de fogo, uma Glock e uma pistola argentina, ambas calibre 9 milímetros, que segundo Daiane foram adquiridas em Pedro Juan Caballero - Paraguai. As armas eram negociadas e a jovem receberia R$ 3 mil para levá-las à Joinville – SC. No entanto, Daiane nega conhecer o vendedor e/ou seus compradores.

Daiane faria o transporte ao sul do país, pela segunda vez. À polícia, a jovem afirmou que no mês passado recebeu a mesma quantia para transportar duas pistolas até Joinville.