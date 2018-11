Mayara Barbosa, 29 anos, agredida e esfaqueada pelo marido Hugleice da Silva, 35 anos, recebeu alta médica e deixou o Hospital Regional de Rondonópolis - MT, na quarta-feira (21),

Mayara foi esfaqueada, no domingo (18), em sua residência, no Jardim Santa Maria. Os motivos da tentativa de feminicídio, seria porque Hugleice teria visto mensagens trocadas da esposa com outro homem.

Mayara foi amarrada e teve o pescoço cortado com uma faca. A vítima conseguiu se soltar e pediu ajuda. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a mulher até o Hospital Regional.

O suspeito fugiu em um veículo prata e era considerado foragido da Justiça, mas acabou preso na cidade de Dourados na noite de quinta-feira (22), após ser abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163.

Caso Marielly

Hugleice é réu no processo que investiga aborto que terminou na morte da cunhada dele Marielly Barbosa Rodrigues, na época com 19 anos, irmã de Mayara.

Na época foi divulgada a suspeita de que Marielly teve um caso com o cunhado Hugleice e ficou grávida. Ele esquematizou o aborto da jovem junto com o enfermeiro Jodimar Ximenes Gomes que cobrou R$ 1 mil para realizar o procedimento. Mesmo tendo ajudado Marielly a abortar, ele sempre negou ser o pai da criança. A defesa também nega o relacionamento entre os dois e alega não ter provas materiais sobre o fato.

No dia 21 de maio de 2011, a vítima saiu de casa e não foi mais vista. A família toda, inclusive Hugleice fizeram campanhas e peregrinações para encontrar a jovem, até que no dia 11 de junho o corpo dela foi achado em um canavial em Sidrolândia.

Hugleice levou a cunhada para a casa do enfermeiro para realizar o aborto. Momentos depois, Jodimar avisou que Marielly havia morrido e os dois levaram o corpo da mesma e dispensaram no canavial.