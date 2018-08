Na noite de quinta-feira (16) uma mulher de 33 anos, esfaqueou o marido de 39 anos, após uma discussão, segundo a autora ela agiu em legítima defesa, pois estava sendo agredida pelo homem.

Segundo informações do site Nova News o fato aconteceu após uma discussão do casal e o marido começou a desferir socos no rosto da mulher, momento em que ela se apoderou de uma faca e desferiu um único golpe na altura do tórax do agressor.

No local, os policiais encontraram em cima da cama uma faca torta com o cabo de plástico que, segunda a mulher, foi a arma utilizada no esfaqueamento, bem como outras duas facas tipo açougueiro.

A Polícia Militar foi acionada, por uma equipe do Corpo de Bombeiros estava socorrendo uma vítima de esfaqueamento e a suposta autora estava no local descontrolada. A vítima foi atingida com um golpe na altura do mamilo direito e não corre risco de morte.

A acusada recebeu voz de prisão e foi necessário o uso de algemas pelo fato de a mulher estar muito exaltada e não colaborar com a equipe policial.