Tielele valente Ferreira, de 27 anos, foi presa depois esfaquear um homem de 39, nas imediações da antiga rodoviária, centro de Campo Grande. Ela teria levado um tapa no rosto antes da tentativa de homicídio. O fato ocorreu na madrugada deste sábado (24), na rua Barão do Rio Branco.

Segundo o boletim de ocorrência, Tiele foi encontrada muito alterada perambulando próximo aos trailers de lanches, ainda com a faca suja de sangue na mão. A vítima estava caída com uma perfuração na região do tórax perto do coração.

A equipe da polícia militar conversou com a suspeita que entregou a arma branca. Nervosa, ela contou que o homem a agrediu com um tapa no rosto, fato esse que motivou o golpe com a faca na barriga. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e encaminhou a vítima a Santa Casa.

A mulher foi levada para a Delegacia para prestar depoimento e o caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.