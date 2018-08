Sirlei da Silva Carvalho, 43 anos, mandou o marido Jair Mascarello, 54 anos, cozinhar e ainda o agrediu com o guarda-chuva. O caso aconteceu nesta sexta-feira (24), no município de Sete Quedas. A vítima teria levado uma costela de porco para a esposa fazer em casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jair é casado com Sirlei há 24 anos, e resolveu comprar uma costela de porco e levar para a casa onde moram. A vítima chegou na casa com a mercadoria e lego saiu de novo.

Conforme a ocorrência, tempo depois, Jair voltou para almoçar e quando chegou na residência questionou Sirlei sobre a comida. “E a costelinha de porco que eu trouxe?”, disse a vítima. Irritada, a mulher respondeu “se você quiser costelinha de porco, você faz”, afirmou.

Segundo o boletim, Sirlei ainda chamou o marido de viado e disse outras palavras de baixo calão. Após a discussão, a mulher teria pegado um guarda-chuva e batido no esposo, com a ponta do objeto. A agressão causou uma lesão no peito de Jair.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.