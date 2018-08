Uma mulher morreu na noite de domingo (5), após passar mal em um motel localizado na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

Liz Rosana Meza Moran, 28 anos, teria se sentido mal e foi socorrida por uma amiga e encaminhada até uma clínica particular, onde chegou sem sinais vitais.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica da Policia Nacional do Paraguai, com o apoio da promotora de justiça Sandra Diaz, realizaram os procedimentos necessários para identificar as causas da morte da jovem.

Segundo informações do site Porã News, ela estava no motel em companhia de outras pessoas que ainda não foram identificadas.