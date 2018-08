Neusa Silva do Espírito Santo, 46 anos, morreu nesta segunda-feira (6), após se jogar de um viaduto, localizado no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. O corpo da vítima foi encontrado caído por uma pessoa – que não teve a identidade revelada –, que acionou uma equipe da Polícia Militar (PM).

De acordo com o boletim de ocorrência, a testemunha passava pelo local quando percebeu que havia um corpo caído embaixo do viaduto. A polícia foi acionada e alguns parentes da vítima compareceram no local.

Conforme o registro, os familiares informaram à polícia que Neusa já havia tentado tirar a própria vida anteriormente, inclusive no mesmo local. Na época, ela fora impedida por um funcionário da Concessionária de Rodovia Sul-mato-grossense (CCRMS Vias).