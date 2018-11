Ela recebeu a descarga elétrica ao tocar no varal para estender as roupas

Uma mulher, de 63 anos, morreu ao receber uma descarga elétrica enquanto lavava roupas em sua residência localizada no bairro Cohab, em Coxim. O acidente ocorreu por volta das 16h de segunda-feira (26).

Segundo o Edição MS, a vítima identificada como Raimunda de Lima, lavava roupa no fundo da casa, numa espécie de edícula e recebeu a descarga ao tocar no varal para estender as peças. Ela permaneceu desacordada até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito.

A suspeita é que o fio tenha sido energizado pelo telhado de zinco da edícula, que estava em contato com uma fiação descascada. Entretanto, somente o trabalho da perícia pode apontar a causa do acidente.

O corpo de Raimunda foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte a esclarecer.