Depois de ter matado o seu marido Marcos Ferreira de Almeida, de 41 anos, a jovem Ana Cleia Savala Gonçalves, de 21 anos, responderá em liberdade. Ela passou por audiência de custódia na tarde desta quarta-feira (3) na 3ª Vara Criminal de Dourados e por decisão da Justiça não ficará presa.

A morte de Marcos ocorreu na noite de segunda-feira (1º), na casa onde o casal morava. Ana relatou que no dia do fato, o marido dela que era usuário de drogas e alcoólatra, havia chegado em casa e teria batido nos filhos e depois na jovem, e quando ele voltou e deu um tapa nas costas dela, ela acabou pegando uma faca para se defender e acabou acertando a vítima no pescoço.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando eles chegaram o homem já se encontrava sem vida. Ela acabou permanecendo no local até a chegada da polícia e foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio.

O juiz em sua sentença alegou legitima defesa da jovem. Antes de golpear seu marido Marcos no pescoço, ela foi agredida.