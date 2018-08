Além de ameçar cortar o membro do marido, ela iria atear fogo no carro e matá-lo

Um casal – que não teve a identidade revelada –, saiu para tomar açaí, quando a esposa ficou com ciúmes do marido. O caso aconteceu no último domingo (26), no município de Anastácio. Ao retornar para residência onde mora, a mulher fez ameaças ao companheiro.

De acordo com as informações do “O Pantaneiro”, a mulher disse que o marido estava olhando para a atendente do local onde foram tomar açaí, e ao retornar para a casa com o marido, passou a fazer ameaças, dizendo que iria cortar o pênis o companheiro.

Em seguida, a autora foi para cima do marido e começou a agredi-lo com arranhões no braço e no rosto. A mulher ainda disse que iria atear fogo no carro do esposo e matá-lo.

Conforme o site de notícias, a autora continuou fazendo ameaças, dizendo que quando o esposo fosse dormir, cortaria o pênis dele. Com medo da mulher, a vítima procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para registrar um boletim de ocorrência.