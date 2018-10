Um dos indivíduos sentou no banco do passageiro, já o outro no banco de trás do veículo

Na noite de ontem por volta das 22h30min uma mulher de 30 anos, motorista de aplicativo, foi fazer uma corrida da avenida Raquel de Queiroz no bairro Aero Rancho até a rua Cachoeira do Campo, no portal Caiobá II e teve o carro roubado.

A vítima relatou em depoimento a polícia que um dos indivíduos sentou no banco do passageiro, já o outro no banco de trás do veículo, e quando ela estava chegando ao local indicado pelos autores anunciaram o roubo, dizendo “perdeu, perdeu, desce do carro, desce do carro”, após falar com a vítima o autor disse que estava armado e empurrou a vítima para fora do veículo e disse “se afastada do carro e vai andando”.

A mulher informou que após o ocorrido entrou em contato com a polícia através do 190, e de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que não visualizou nenhuma arma durante a ação criminosa.

Quase duas horas depois do roubo, em uma ação rápida da polícia que conseguiu encontrar o veículo parado com as portas trancadas na rua Imbirussu, no bairro Santo Amaro.

A vítima informou que os autores possuem as seguintes características: magro, moreno, cabelo curto, camiseta de cor vermelha e outro autor é moreno, magro e alto.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia De Pronto Atendimento Comunitário) do Bairro Piratininga, e a polícia investiga o caso.