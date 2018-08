Eliete Barbosa, 51 anos, foi encontrada caída no estacionamento de um supermercado após se envolver em uma briga. Ela teria quebrado o nariz, que estava sangrando quando uma equipe da Polícia Militar (PM) chegou. A vítima havia xingado e agredido Suzana Pacheco, 42 anos, que revidou o ataque. O caso aconteceu nesta quinta-feira (9), no município de Eldorado.

De acordo com o boletim de ocorrência, Suzana estava fazendo compras em um supermercado da cidade, quando Eliete passou do seu lado e começou a lhe ofender, chamando-a de vagabunda, biscate, dizendo ainda que a agressora escaparia de um raio, mas não dela.

Segundo a ocorrência, Suzana se retirou do local e quando estava guardando a compra feita dentro do seu carro – aproximadamente 50 metros da entrada do supermercado –, Eliete apareceu novamente e tornou a fazer as ofensas.

Conforme o registro, em seguida, Eliete passou a bater em Suzana, com tapas e arranhões no pescoço e no rosto e até mesmo chegou a rasgar a camiseta da agressora. Para se defender, à mulher revidou os ataques e causou algumas lesões na vítima.

Uma equipe da PM foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou Eliete caída no estacionamento com o nariz sangrando. O caso foi registrado como vias de fato.