Carine da Silva Garcete, 23 anos, e Eunice Carceres, 37 anos, foram agredidas a pauladas por indígenas nesta quarta-feira (25). O caso aconteceu durante um protesto no rodoanel, próximo ao município de Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas foram até os manifestantes e pediram para que eles desbloqueassem o local, e parasse de invadir terras. Contudo, os protestantes não gostaram da atitude de Carine e Eunice, e passaram a agredi-las com pauladas.

Conforme o registro, para evitar mais violência, as vítimas saíram correndo do local e procuraram a Delegacia de Polícia da cidade, para prestar queixas. Ainda segundo a ocorrência, os agressores foram identificados como sendo; Celinho Duarte, Irineu Espindola, Joelson Espindola, moradores da aldeia Bororó.

O caso será investigado e foi registrado como lesão corporal dolosa.