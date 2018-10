As autoras receberam uma ligação de dentro do Presídio de Segurança Máxima da capital

No domingo (30) duas mulheres foram presas, em Campo Grande. As detidas são acusadas pela morte de Sorraira Cabritta Campos, 24 anos. A vítima foi encontrada na Fazenda da Embrapa que fica no bairro Zé Pereira com várias perfurações de faca no domingo de manhã.

Foram presas em uma residência, Jéssica Moreira, 27 anos, e Lislie Silva Vargas, 27 anos. As duas foram detidas e confessaram o crime horas depois, na mesma região do assassinato.

No início elas mentiram os nomes, mas depois confessaram estar envolvidas no assassinato de Sorraira. Lislie contou à polícia que, por volta das 21 horas de sábado (29) recebeu uma ligação de dentro do Presídio de Segurança Máxima, da capital, recebendo ordens de buscar a vítima e matá-la. Sorraira estava em cárcere privado dentro de uma residência no Núcleo Industral. Com Lislie estava Jéssica e mais um homem.

Segundo o boletim, eles colocaram a vítima dentro do veículo Chevete e levaram a vítima até o local da execução. Sorraira foi assassinada com diversos golpes de faca no rosto, nuca, braços, pescoço. Ela foi encontrada sem calcinha. As investigações trabalham com a suspeita de violência sexual.

Depois do crime, as mulheres e o homem, que não foi encontrado, abandonaram o corpo e foram para uma boate, onde conheceram um terceiro homem e outra mulher. Lislie e Jéssica foram encontradas na casa do homem que conheceram na boate. As autoras não falaram qual foi o motivo a do crime.