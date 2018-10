Na noite dessa segunda-feira (1º) Marcos Ferreira Almeida, 40 anos, foi assassinado pela esposa com uma facada no pescoço. O crime aconteceu na Sitioca Campo Belo, comunidade Ouro Fino que fica na cidade de Dourados.

Por volta das 21h, Marcos chegou em casa embriagado e passou a discutir e agredir a esposa Ana Cléia Savala Gonçalves, 21 anos, que estava na cozinha preparando o jantar.

Ana estava com uma faca cortando carne quando Marcos deu um soco nas costas dela. A mulher, então pediu para o marido parar com as agressões, mas ele continuou batendo. Para se defender Ana acabou empurrando Marcos, mas como estava com a faca na mão, acabou acertando o marido com um golpe no pescoço.

Na residência estavam duas crianças, uma de dois e outra de cinco anos, filhos do casal. As duas presenciaram a briga dos pais.

Marcos chegou a ser atendido no local pela equipe Alfa do Samu, mas acabou morrendo. A Polícia Militar conduziu Ana Cléia até a delegacia de Polícia Civil, onde acabou sendo autuada em flagrante acusada de homicídio.

Ana contou para à Rádio 94FM Dourados que era agredida com frequência pelo marido, e que ele fazia uso de bebida alcoólica, maconha e crack.