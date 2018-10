O motivo do ataque a menor seria uma desconfiança do homem (28)

Na madrugada de terça-feira (2) na região do Anhanduí em Campo Grande, uma adolescente de 13 anos foi esfaqueada pelo namorado (28). O motivo do ataque a menor seria uma desconfiança do homem.

Segundo a Polícia Militar, o casal começou a discutir, por volta de 02h30 da madrugada, porque ele desconfiava que ela tivesse o traído. A menina contou que foi torturada pelo namorado, ao mesmo tempo em que perguntava com quem ela poderia estar traindo ele. A menor negava a traição. Nesse momento, o agressor disse para a vítima: "agora que comecei, vou ter que terminar"; e deu vários golpes de faca na menina.

O pai do agressor, que mora junto com o casal, acordou e viu que o filho estava com sangue por todo o corpo e segurando uma faca. O homem fugiu em seguida. A polícia, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e a adolescente foi levada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o hospital, ela teve um corte profundo no pescoço, que perfurou a traqueia, além de ferimentos nas mãos. A menor recebeu alta da Santa Casa na tarde desta terça-feira (02).

A Polícia Militar fez rondas pela região, mas não encontrou o homem. A mãe da menina foi localizada e disse que sabia sobre o relacionamento dos dois. O caso foi registrado da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

O suspeito está sendo procurado por tentativa de feminicídio, violência doméstica e estupro, pelo fato da vítima ter menos que 14 anos.