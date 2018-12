O ex-superintendente da Secretaria de Estado de Fazenda, Daniel Nantes Abuchaim, 46 anos, teria, no dia em que foi assassinado, uma resposta que “mudaria sua vida financeira". A informação foi relatada à polícia pela ex-namorada de Daniel, a advogada Paola Borges.

Em depoimento no último dia 29 de novembro, a ex-namorada ainda relatou que, no dia do velório de Daniel, tomou conhecimento de um amigo dele, que Abuchaim tinha comentado ter vendido uma casa no condomínio Damha l, por R$ 3 milhões, casa essa que Daniel chegava a reclamar por não conseguir vender.

Daniel passava por problemas financeiros e precisou tirar os três filhos da escola particular onde estudavam. Os três foram matriculados em uma escola pública, segundo o depoimento. O ex-superintendente também fazia uso de calmantes e, recentemente, tomava muita bebida alcoólica.

Relembre

Daniel Abuchaim foi encontrado morto no último dia 19 de novembro, em uma estrada próxima ao Parque dos Poderes. Fernanda Aparecida da Silva Sylvério, 28 anos, foi presa no dia seguinte, confessou ter matado Daniel em um motel da capital e desovado o corpo no local onde foi encontrado.