Inconformada com o fim de um relacionamento de oito anos, Zilda Clenia Paula da Silva, 43 anos, ateou fogo na própria residência e tentou matar a facadas, o ex-marido, Osnande de Oliveira, 40 anos, no domingo (16), em Paranaíba.

De acordo com o registro policial, Zilda e Osnande romperam o relacionamento há cerca de um mês e a mulher não aceitava o fim. No domingo pela manhã, os dois se encontraram e conversaram, segundo relatos de Osnande, a conversa foi tranquila e, ao se despedir, Zilda teria dito que ambos “se encontrariam no inferno”.

Preocupado com o que a ex-mulher disse, o homem foi até a residência onde ela mora e se deparou com um princípio de incêndio e as portas trancadas. Osnande arrombou a porta da cozinha e, ao entrar, foi surpreendido por Zilda que tentou atingi-lo com golpes de faca. Ele conseguiu imobilizar a mulher e acionou a polícia. Enquanto o homem imobilizava a mulher, as chamas se alastraram e destruíram parte da residência.

Zilda foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, onde permaneceu sob cuidados médicos. Osnande também precisou de atendimento médico por causa de um corte na mão, causado no momento em que tentava desarmar a mulher. O caso foi registrado como tentativa de suicídio e incêndio praticado em casa habitada.