Policiais Militares Ambientais de Campo Grande resgataram na nesta quarta-feira (5) oito animais silvestres, sendo que três deles estavam com ferimentos graves.

Conforme a polícia, uma ave da espécie curicaca foi resgatada por um morador do bairro Santa Emília com uma das asas fraturadas. Um carcará foi recolhido com as duas pernas quebradas no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Já um jabuti foi resgatado pela equipe da PMA na rotatória da coca-cola com o casco quebrado possivelmente por atropelamento.

Todos os animais foram encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), os técnicos acompanharão os animais até a possível reintrodução na natureza.

Os militares recolhem e salvam animais diariamente reencaminhando os mesmos ao CRAS, da cidade.