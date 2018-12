O ônibus da equipe da cantora sertaneja Yasmin Santos se envolveu em um acidente com outros caminhões na BR-040 no sábado (22). Era por volta das 9h, a equipe passava pela região de Cristalina/Go, quando um caminhão tanque, carregado com óleo diesel, tentou desviar de um ônibus do Exército e colidiu com a traseira do ônibus de Yasmin.

Depois, a carreta ainda atravessou a pista e colidiu frontalmente com o outro ônibus. O motorista desse segundo coletivo, de 41 anos, não sobreviveu e 17 passageiros dele ficaram feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. As vítimas foram levadas para hospitais em Luziânia, Cristalina e Brasília. O Instituto Hospital de Base chegou a receber uma pessoa, levada de helicóptero.



A assessoria da artista confirmou que Yasmin não estava no ônibus e que o motorista que faleceu era funcionário de uma empresa terceirizada de transportes. "A pedido da família o nome dele não ser divulgado momentaneamente. A cantora sente profundamente o ocorrido e pede para que os familiares da equipe, a qual ela considera como sua própria família, se acalmem, por não correrem risco e, em breve estarão em casa", disse a assessora Silvia Colmenero.