Nesta terça-feira (30), um ônibus da Viação São Francisco foi apedrejado na entrada do bairro Portal da Lagoa, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando o veículo entrava rua Sebastião da Costa Lima, próximo a entrada do bairro uma pedra foi jogada contra o coletivo. O motorista, Rosimar da Rosa Souza relatou aos políciais que a pedra quebrou a janela do seu lado, mas não o atingiu.

Ainda segundo o relato do condutor, em uma semana este seria o quinto ônibus apedrejado na região. Não havia passageiros dentro do veículo.

De acordo com a assessoria de imprensa do consórcio, assim como nos outros casos, foram registrados boletins de ocorrência e solicitado providências.