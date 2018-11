Motorista e 17 alunos de um ônibus escolar com certeza tiveram momentos de pavor na manhã de quarta-feira (28), em Três Lagoas. O veículo em que eles estavam bateu na traseira de uma carreta na BR-262.

Alguns estudantes ficaram feridos e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O acidente de acordo com o site aconteceu por volta das 6h15. A motorista teria ficado com a visão prejudicada devido os raios de sol, e não viu a carreta, que por sorte, estava em baixa velocidade.

No momento da colisão, todos os passageiros usavam cinto de segurança, e apesar do susto, e da frente do ônibus ficar totalmente destruída, ninguém ficou ferido gravemente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, e foi necessário acionar um guincho para retirar o ônibus da pista.