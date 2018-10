Começa nesta quinta-feira (25) a Operação 2º Turno da Polícia Militar em Dourados. Serão cerca de 400 policiais entre pms e guardas municipais espalhados em pontos estratégicos de monitoramento na cidade.

De acordo com o comandante da PM de Dourados, coronel Carlos Silva, parte das equipes vai atuar descaracterizada para identificar crimes eleitorais como a compra de votos. Na sexta-feira e sábado a PM inicia reforço da segurança com viaturas caracterizadas e aumento das rondas.

No domingo (28) todos os locais de votação terão policiais militares ou guardas municipais, além de equipes para atender a Justiça Eleitoral.

No geral, as eleições de 1º turno em Mato Grosso do Sul foram consideradas tranquilas. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, 17 pessoas foram detidas. A maioria por boca de urna.

Em Dourados a Polícia Militar registrou dois detidos, um deles por embriaguez e o outro por filmar a votação. De acordo com Carlos Silva o papel da PM tem sido garantir o apoio a Justiça para que o pleito eleitoral ocorra de forma democrática e plena.