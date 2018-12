Nesta quarta-feira (19) a Polícia Civil através da primeira Delegacia de Aquidauana e a Delegacia de Atendimento à Mulher deflagrou a "Operação Afrodite" que teve como obejtivo vistoriar diversos pontos de exploração sexual infantil, lugares onde há venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, tráfico de drogas, estabelecimentos com som alto, estupro de vulnerável, entre outros crimes

A ação foi planejada durante seis meses e prendeu dez pessoas e participaram da operação 22 policiais civis e três peritos papiloscopistas. A operação contou com duas fases, a primeira preventiva, com realização de entrega de panfletos para a população e orientação sobre diversos crimes que atingem crianças e adolescentes em diversos pontos da cidade. O objetivo era explicar para a população sobre as leis e buscar aumentar o número de pessoas denunciantes de crimes – parceiros do combate ao crime, mantido o sigilo dos denunciantes. Já a segunda etapa teve caráter repressivo.

Saldo positivo

Através de dados obtidos pelas equipes de investigação das duas delegacias citadas, junto ao Conselho Tutelar da cidade e denúncias anônimas de populares, os resultados alcançados pela operação foram:

duas pessoas presas por estupro de vulnerável;

três pessoas presas por fornecimento de bebida alcóolicas a crianças e adolescentes;

uma pessoa presa por perturbação e um aparelho de som apreendido, por incomodar moradores da região;

uma pessoa presa por dirigir veículo sem habilitação;

uma pessoa presa em flagrante por tráfico de drogas;

uma pessoa presa por mandado de prisão por tráfico de drogas;

uma pessoa presa por mandado de prisão por furto;

foram recuperados bens provenientes de um furto, sendo os mesmos entregues ao respectivo dono e com a pessoa indiciada e interrogada (não cabendo a prisão em flagrante por proibição legal);

foi esclarecido outro estupro de vulnerável, estando o autor foragido, com diligências em andamento para encontrá-lo e levá-lo à Justiça;

foram ainda retirados de situação de vulnerabilidade doze menores de idade, sendo dez adolescentes e duas crianças. Destes, cinco sofrem abusos sexuais e as demais são vítimas de fornecimento de bebida alcoólica. Três adolescentes foram encontrados sob forte efeito de bebida alcoólica.

A instituição esclarece que está atenta aos anseios sociais e combate de todos os crimes, com objetivo de resguardar o bem estar da população. Os dados dos envolvidos não foram divulgados por ser uma operação que abrange crianças e adolescentes. Bem como solicita o apoio da população de Aquidauana, denunciando todo e qualquer crime, para não permitir que criminosos seduzam crianças e adolescentes.

Afrodite é a deusa da sedução na mitologia grega. A deusa teve o nome vinculado a operação porque o objetivo era o de combater diversos crimes contra crianças e adolescentes, focando em abusos sexuais.