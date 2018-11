Policiais do 2º Batalhão de Policia Militar em parceria com a Tropa de Choque de Campo Grande, realizaram ontem (20) buscas dentro do Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, e acabaram encontrando vários celulares e drogas.

Essa ação fez parte da operação Nêmesis deflagrada em Três Lagoas, que terminou com nove pessoas presas e dois menores apreendidos.

De acordo com informações do site JP News, no presídio foram apreendidas 51 porções de cocaína, 27 de maconha, 42 aparelhos celulares, 33 carregadores, carcaças dos aparelhos, seis baterias, 25 fones de ouvidos e bebidas alcoólicas.