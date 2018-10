No local funcionava um laboratório da droga

A Operação Soberania I, realizada na manhã desta quarta feira (31), contra uma facção criminosa que foi desencadeadanesta no distrito de Sanga Puitã e em Ponta Porã. Em parceria de agentes da Polícia Federal (PF) e agentes especiais da Secretaria Nacional Antidrogas, terminou com a prisão de seis pessoas e apreensão de armas e drogas.

Os policiais federais acabaram apreendendo uma pistola do calibre 9mm e uma escopeta do calibre 12 além de aproximadamente 800 kilos de maconha que se encontrava pronta para o transporte. No local funcionava um laboratório da droga.

A operação foi realizada na cidade de Ponta Porã, segundo informações foi preso um dos líderes da facção criminosa denominada PCC (Primeiro Comando da Capital). Mas na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero foi preso o brasileiro Marcos da Silva que estaria residindo no vizinho país a pouco mais de um mês, onde na manha de quarta feira foi preso durante a “Operação Soberania I”.