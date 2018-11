Três homicídios ocorridos em 2017 desencadearam a operação “Nemesis” em Três Lagoas na manhã desta terça-feira (20). Equipes da Polícia Militar da cidade receberam apoio da Tropa de Choque de Campo Grande e apoio aéreo para cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão.

O nome da operação faz alusão à deusa grega da vingança e da ética. Envolvidos em homicídios são os alvos da polícia que percorre os bairros da cidade.

O ano passado as mortes sequenciais de Maciel Soares de Souza Júnior, Paulo Vieira da Silva e o desaparecimento de Giovane Jorge de Oliveira da Silva (considerado morto pela polícia) levantaram a suspeita de que as vítimas poderiam ter sido alvo de facções criminosas que atuam em Mato Grosso do Sul. A ordem das execuções teria partido da Penitenciária de Segurança Média (PSM) de Três Lagoas.

Oito mandados serão cumpridos, e até o momento dois adolescentes oram apreendidos e três pessoas presas. Eles foram encaminhados a sede do Setor de Investigações Gerais (SIG) onde devem prestar depoimentos.