Nesta quinta-feira (20), policias civis de Mato Grosso do Sul em uma ação conjunta com do Paraná apreenderam tabletes de drogas e prendeu cinco homens com idades entre 23 e 47 anos, em Rio Brilhante.

Sob a coordenação da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) do Paraná, os policiais de MS a apreenderem um caminhão Fiat/80, com placas da cidade de Itaquiraí (MS), que transportava as drogas escondidas em um fundo falso de uma armação de metal na carroceria.

Um veículo Renault/Duster, com placas de Cascavel (PR), que exercia a função de “batedor” também foi localizado. No carro que era adaptado, um dos integrantes era um cadeirante e dirigia o veículo.

Ao ser preso, o motorista do caminhão disse que na tarde de quarta-feira (19) teria saído de Cascavel, seguindo o veículo Renault/Duster, até a cidade de Ponta Porã (MS), onde carregou a droga, e que receberia R$ 6 mil pelo transporte.

Dos cinco presos, três já possuem antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, lesão corporal e ameaça, conforme o Rio Brilhante em Tempo Real. Todos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

A delegada da Divisão Estadual de Narcóticos de Cascavel, Ana Cristina Ferreira Silva, ressaltou que a troca de informações e cooperação entre as Policias Civis do Paraná e do Mato Grosso do Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram fundamentais para o sucesso da ação. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.