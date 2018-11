O objetivo é incrementar as ações de policiamento e fiscalização com foco na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a Operação Proclamação da República 2018, às 0h desta quarta-feira, 14 de novembro, até às 23h59 de domingo (18).

O objetivo da PRF é incrementar as ações de policiamento e fiscalização com foco na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, bem como aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul e intensificar o enfrentamento à criminalidade no período da Operação.

Para reduzir o número de acidentes, a PRF priorizará ações preventivas para reduzir o abuso da velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança, principalmente entre os passageiros dos bancos traseiros.

O policiamento nas rodovias federais do Estado poderá contar com reforço dos policiais do setor administrativo que concentrarão a fiscalização em locais e horários de maior fluxo e incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com estatísticas do órgão, a fim de garantir aos usuários segurança, conforto e fluidez do trânsito.

Com foco na conscientização dos riscos enfrentados pelos viajantes, a PRF promove comando direcionados à educação para o trânsito.

Em algumas Unidades Operacionais, os condutores e os demais ocupantes dos veículos são convidados a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito como: excesso de velocidade, uso de álcool, ultrapassagens indevidas, falta do cinto de segurança e as consequências dessas condutas. É o momento de uma reflexão e auto avaliação de seu comportamento.