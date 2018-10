Ação contou com apoio de quatro delegacias da capital

A nova fase da "Operação Saturação" deflagrada em Dourados já cumpriu mais de 40 mandados de prisão no município desde a sexta-feira (19), conforme informações do SIG (Setor de Investigações Gerais). Na segunda-feira (22), os policiais realizaram ações na cidade com o apoio de quatro delegacias especializadas de Campo Grande.

Um helicóptero da Polícia Militar também foi utilizado para auxiliar nas buscas pelos criminosos. A operação serviu para buscar provas referentes aos crimes de tráfico de drogas e homicídios ocorridos na cidade nos últimos 90 dias, além de cumprir mandados de prisão em aberto.

De acordo com o SIG, mais de 40 mandados de prisão foram cumpridos até as 10h. Abordagens foram realizadas nas regiões dos bairros Jóquei clube, Estrela Verá e Estrela Porã, onde foram recuperadas motocicletas furtadas e roubadas.