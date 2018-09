Os três crânios encontrado na quinta-feira (23), de agosto, em uma fossa comum seria de brasileiros que foram executados durante um acerto de contas com o crime organizado. Conforme as informações do Porã News, as vítimas são Abner Lopes Siqueira, Leandro Rosa Alves e André Fernandes de Souza.

De acordo com o site de notícias, a esposa de uma das vítimas - que não teve a identidade revelada – fez o reconhecimento dos restos ósseos do marido nesta segunda-feira (3), e revelou que Abner, Leandro e André haviam saído juntos e nunca mais foram vistos.

No mês passado, quando a ossada foi encontrada, uma das vítimas havia sido identificada como Raimundo Gomes Serra, 36 anos. Isso porque um documento de identificação estava no bolso de uma das vítimas. Contudo, ele seria o chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC), de Goiás.



Segundo o site de notícias, o crime pode ter sido motivado por um acerto de contas entre facções rivais, na disputa por rota do tráfico na fronteira. Conforme o Porã News, as três vítimas, que também eram membros do PCC, queriam vingar o assassinato de Sergio Ramão Vargas Ramos, 38 anos – conhecido como "Porcão" –, que aconteceu em fevereiro de 2017.

André, Abner e Leandro teriam sido torturados antes de serem executados e terem seus corpos enterrados. Nos crânios encontrados, havia marcas de violência e ossos quebrados.

Vingança

Segundo o Porã News, Sérgio era sócio de Raimundo, e ambos eram responsáveis por uma das rotas usadas pela quadrilha para trazer drogas do Paraguai ao Brasil, passando pelo município de Bela Vista. Na época, "Porcão" foi executado por 80 tiros durante uma emboscada realizada por 15 homens, identificados como integrantes do Comando Vermelho.

No mesmo ano, dois suspeitos de participarem da execução de "Porcão", um jovem de 29 e um adolescente de 17 anos foram detidos pela polícia paraguaia. Ambos supostamente faziam contatos com fornecedores de cocaína para o Comando Vermelho na região Centro-Oeste e também para o PCC, nas regiões Norte e Nordeste.

Ainda conforme o Porã News, o último registro de Raimundo Serra no país foi em outubro de 2017. A hipótese é de que ele tenha ido se vingar da morte de "Porcão" e tentar retomar parte dos negócios na fronteira.