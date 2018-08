As vítimas apresentavam trauma no crânio

Três crânios foram encontrados em uma fossa comum na última quinta-feira (23), e podem ser de brasileiros. O caso aconteceu no município de Bela Vista, cidade que faz fronteira com o Paraguai. Populares acionaram uma equipe os investigadores da Divisão de Homicídios e a polícia técnica da região para apurar o caso.

De acordo com o Porã News, os investigadores chegaram, escavaram o local e desenterraram os ossos.

Conforme o site de notícias, as vítimas seriam do sexo masculino e um deles foi identificado como Raimundo Gomes Serra, 36 anos. Ele estava com um documento de identificação no bolso da calça e apresentava traumatismo no crânio.

Segundo o site, as outras duas vítimas também estavam com o mesmo trauma na cabeça, contudo, não foram identificadas. No entanto, os investigadores acreditam que elas também sejam brasileiras e que o possível motivo do assassinato seria um acerto de contas do crime organizado.

Ainda conforme Porã News, as vítimas foram enterradas pelo (s) autor (es), em meio ao cal, para não deixar vestígios.