O adolescente que atropelou uma criança de três anos, prestou depoimento no final da tarde de domingo (22), acompanhado pelo pai e um advogado, em Rio Brilhante.

O menor foi ouvido pelo delegado Alexandre Neves da Silva Junior e depois liberado. O pai dele também foi ouvido em depoimento.

Segundo o delegado, o caso será investigado com a oitiva de testemunhas nos próximos dias e o depoimento de familiares da criança. Ele explicou que o adolescente responderá pelo ato infracional de falta de permissão ou habilitação para dirigir e lesão corporal culposa. O pai poderá ser indiciado por entregar veículo a pessoa não habilitada.

Foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O pai do adolescente afirmou ao site Rio Brilhante em Tempo Real que está a disposição da família da vítima para ajudar naquilo que for possível. Ele destacou que o filho permaneceu no local do acidente e ligou para o pai, depois disso o homem foi até o hospital para saber o estado de saúde da criança.

Segundo o pai da criança, de 26 anos, o bebê continua sedado e intubado no hospital da Vida onde passou por procedimentos médicos, teve perda de alguns dentes e passará por cirurgia no rosto, devido as fraturas sofridas, porém não houve traumatismo craniano, mas uma pequena lesão no cérebro e também uma lesão pequena no pulmão.

A criança será transferida para o Hospital Universitário para mais exames e depois retorna para o Hospital da Vida.