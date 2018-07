A vítima estava no chão, sem as roupas abaixo da cintura

Um pai de santo foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (30), em sua casa, na Vila Piratininga, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, Michael Morgan Noronha Andreoli, 57 anos, foi encontrado com sinais de enforcamento, ele estava no chão, sem as roupas abaixo da cintura, enforcado com o fio de ventilador.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local e constataram que se tratava de um terreiro de Umbanda, a casa de Michael estava bastante revirada.

Juan Pablo Van Hutere Andreoli, 30 anos, filho da vítima, disse aos policiais que o pai morava sozinho e tinha o costume de buscá-lo no trabalho de carro, mas como ontem não foi buscá-lo, achou estranho e foi até a casa dele verificar o que havia acontecido.

O rapaz ainda afirmou que muitas pessoas frequentavam o terreiro e não sabe quem poderia ter cometido o crime. Da casa foram levados um celular, um notebook e a carteira da vítima. O caso foi registrado como homicídio.