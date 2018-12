Na noite desta terça-feira (18), no trecho que liga Nova Andradina a Casa Verde, um acidente fatal fez duas vítimas que estavam em uma moto e colidiram de frente com uma carreta. Rogério Macedo Santos, 47 anos, e Ian Gabriel Godoy Santos, 22 anos, pai e filho, ambos moradores de Nova Andradina morreram na hora com a gravidade do acidente.

Segundo informações do motorista de 47 anos, da Scania/P360, acoplada a uma carreta baú, ambos com placas de Campo Grande, seguia pela rodovia sentido a Nova Andradina, quando os ocupantes da moto Honda/CG 150 Fan, com placa de Batayporã, que estava na pista contrária, entraram na frente do veículo. “Tentei desviar e parar o veículo, mas não teve como evitar a colisão”, disse o caminhoneiro em estado de choque.

Com a violenta batida, os dois ocupantes da moto morreram na hora, Rogério teve o corpo mutilado e a carreta arrastou a motocicleta por aproximadamente 200 metros, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR).

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, bem como a Polícia Civil e Perícia Criminal.