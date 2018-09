No final da tarde de quarta-feira (26) um homem de 40 anos foi preso, em Ponta Porã, acusado estupro de vulnerável contra uma de suas filhas, uma menina de apenas 12 anos. O crime aconteceu em Aquidauana e devido os abusos a adolescente acabou engravidando do próprio pai. A identidade do homem não foi revelada para preservar a adolescente.

De acordo com o site Expresso MS a Polícia Civil fez uma ação conjunta entre o SIG (Setor de Investigações Gerais) das delegacias de Aquidauana e Ponta Porã para chegar ao paradeiro do homem e cumprir o mandado de prisão.

Com as investigações a policia descobriu que o autor havia mudado de cidade e o provável novo endereço. Com isso conseguiram prender o acusado em uma residência em Ponta Porã.

A criança, fruto do estupro, nasceu na última sexta-feira (21), no Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana. Mãe e filha vêm recebendo amparo de equipes de Assistência Social.