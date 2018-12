Roger Augusto Pereira Gois, 38 anos, foi morto com oito facadas na barriga pelo próprio pai, depois de tentar agredi-lo na noite de domingo (2), na região da Vila Albuquerque, em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu dentro da viatura do Corpo de Bombeiros, cerca de 30 minutos depois.

Segundo boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), o pai da vítima, Durval Morales Gois, 63 anos, disse que constantemente era agredido pelo filho que era alcoólatra e usuário de drogas, e já chegou em outras ocasiões realizar boletins de ocorrências contra o mesmo.

Durval estava em sua residência quando Roger chegou embriagado e foi em sua direção na intenção de agredi-lo. Para se defender, já que tais agressões eram frequentes, o pai se armou com uma faca e golpeou o filho com cinco facadas. O homem permaneceu no local até a chegada do socorro e da polícia, sendo encaminhado para esclarecimentos.