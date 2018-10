O caso aconteceu na semana passada, no lote 268 do Assentamento São Pedro, em Sidrolândia

Gerson Reinaldo da Silva procurado por matar o filho de 10 anos com um tiro acidental, vai se apresentar à polícia ainda está semana, informou a defesa ao delegado Diego Dantas Santos. Porém, ele não ficará preso devido ao período eleitoral. O caso aconteceu na semana passada, no lote 268 do Assentamento São Pedro, em Sidrolândia.

“O advogado entrou em contato e informou sobre a apresentação. Porém, ele não está mais em situação de flagrante pelo disparo. Ele só ficaria preso pelo mandado de prisão por violência doméstica, mas como estamos em período eleitoral onde mandados não podem ser cumpridos vamos ouvi-lo e em seguida liberá-lo”, detalha o delegado. Conforme o delegado, assim como a morte acidental, o caso da violência doméstica está em segredo de justiça. “Como a arma não tinha registro o pai também vai responder por porte ilegal de arma se fogo”, explicou o delegado. Além disso, a arma, uma espingarda calibre 36 está apreendida.

Caso

No dia do fato, a polícia apurou no local que, Gerson Reinaldo da Silva mostrava a arma a um amigo. Neste momento, houve o disparo acidentalmente. O tiro atingiu o pescoço e o ombro do filho, Vicente de Oliveira da Silva e a mesma bala atingiu o maxilar da criança. O garoto morreu antes que fosse socorrido. Em seguida, o pai fugiu.