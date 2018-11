Após a operação “Nemesis” deflagrada em Três Lagoas na terça-feira (21), 12 internos da Penitenciária de Segurança Média (PSM) do município foram transferidos para a unidade de Campo Grande. Três deles são suspeitos de participação no chamado “tribunal do crime” e responsáveis por três execuções em Três Lagoas, os outros foram designados por devido a questões de “segurança institucional”.

De acordo com o JPnews, três mandados de prisão foram efetuados com os suspeitos ainda no Presídio e logo depois houve a transferência dos 12 para a capital.

Um pente-fino também foi realizado nas celas. 42 aparelhos celulares foram encontrados, além de drogas e outros objetos.