Ônibus fretado saiu de Corumbá, na fronteira com a Bolívia, para São Paulo

Na tarde desta segunda-feira (1º) uma mulher de 26 anos, passageira de um ônibus fretado que saiu de Corumbá, na fronteira com a Bolívia, para São Paulo, foi presa por tráfico de drogas. O ônibus foi parado pela fiscalização da Polícia Federal, com o apoio da Força Nacional de Segurança, no posto fiscal Lampião Aceso, na BR-262. A cocaína, que pesou pouco mais de 11,6 quilos, foi distribuída em tabletes que estavam em uma mala e uma bolsa da mulher, que é de nacionalidade brasileira.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá, onde foi indiciada. Se condenada judicialmente, pode pegar de 5 a 15 anos de prisão, além do pagamento de multa. De acordo com a Polícia Federal, o entorpecente seria entregue na capital paulista.