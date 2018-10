Na manhã de segunda-feira (15) agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 800 mil dólares com uma passageira de um ônibus interestadual.

Segundo informações da PRF, policiais que deixavam o plantão policial e retornavam para Campo Grande, foram socorrer uma passageira que sofreu um mal súbito dentro de um ônibus que faz a linha São Paulo – Campo Grande.

A mulher, de 31 anos, foi socorrida na altura do km 396 da BR-163 em Nova Alvorada do Sul. Uma equipe da concessionária foi acionada e encaminhou a mulher até ao Hospital de Nova Alvorada do Sul.

Ao pegar os pertences da passageira, os policiais desconfiaram do peso e abriram para verificar o conteúdo e encontraram uma grande quantidade de dólar americano envolto em pequenos pacotes. A quantia somou $ 799.500,00 (setecentos e noventa e nove mil e quinhentos dólares), cerca de R$ 2.990.130,00 (dois milhões, novecentos e noventa mil e cento e trinta reais).

Após atendimento médico e alta no hospital, a mulher declarou que iria até Campo Grande onde pegaria outro ônibus para Corumbá, para então seguir até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, cidade de onde é natural e reside.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal da capital, para prestar informações sobre origem do dinheiro.