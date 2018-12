Acadêmicos do curso de Turismo, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus Aquidauana, caíram no rio quando estavam em visita técnica em um pesqueiro na região. Uma passarela que dá acesso ao rio Aquidauana cedeu com os alunos.

De acordo com informações do site JNE, os alunos estavam no local, que é bastante frequentado por turistas, em uma aula técnica, e se deslocaram até uma passarela que fica sobre o rio Aquidauana, quando o mirante cedeu e os acadêmicos acabaram caindo na água.

Apesar do susto, não foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros e nenhum dos envolvidos se afogou ou se feriu, mas uma aluna acabou tendo o celular levado pelas águas do rio. Ainda de acordo com uma fonte, no momento do incidente, apenas um caseiro estava no local e não havia nenhuma placa de orientação sobre capacidade máxima de pessoas na passarela.

A assessoria de comunicação da UFMS se comprometeu a prestar esclarecimentos nesta quarta-feira (5). Também não foi possível o contato com o proprietário do pesqueiro.