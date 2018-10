João Victor Dourado Leandro, 23, foi preso nesta sexta-feira (19), em Dourados acusado por tráfico de drogas. Morador de Presidente Prudente (SP), ele estava no interior de ônibus que saiu de Ponta Porã, e foi abordado por policiais militares do Canil.

De acordo com o boletim de ocorrência, no fundo do ônibus os policiais encontraram cobertor com 7 tabletes de maconha, totalizando 10,2 quilos. O rapaz negou ser o proprietário do entorpecente e disse ter se deslocado até a região de fronteira para visitar o pai, porém, testemunhas o viram guardando a peça com a droga no fundo do ônibus. As roupas de João Victor também continham cheiro de maconha.

Encaminhado ao 1º Distrito Policial de Dourados e autuado em flagrante pelo tráfico. O produto seria levado até a cidade em que ele reside.