Um peão de 46 anos, que não teve a identidade revelada, desapareceu durante uma comitiva que estava sendo realizado em uma propriedade rural, localizada no município de Aquidauana. O caso foi denunciado pela filha do homem, três dias após o sumiço.

De acordo com o “O Pantaneiro”, o Corpo de Bombeiros foi ao local e fez várias buscas, porém, não foram encontrados vestígios do peão. Segundo o site de notícias, as informações apontam que ele teria sido contratado para buscar gado com uma comitiva, contudo, depois de chegar na fazenda, não foi mais visto.

Conforme o site, ao lado da fazenda existe uma mata e não é descartada possibilidade de que ele esteja se escondendo no local, por problemas ainda desconhecidos, uma vez que o homem já tem histórico de desaparecimento.