Antonio Gomes da Silva, 38 anos, foi preso neste sábado (27) após ter ateado fogo na casa em que morava com a esposa, uma jovem de 29 anos, em Coxim.

De acordo com o site Edição MS, o fato aconteceu na noite de ontem, horas após uma discussão entre o casal. Antonio relatou a polícia que chegou em sua casa e não encontrou sua esposa. Pensando que a mulher o teria abandonado, ele colocou fogo no sofá e as chamas se alastraram pela casa inteira. O homem disse que usou um isqueiro para atear fogo. A residência ficou totalmente destruída.

Nesta manhã, Antonio foi encontrado pela polícia e a esposa estava junta. Na hora da abordagem, a mulher tentou impedir a prisão do marido. Silva foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.

Veja como ficou a casa após o incêncio: