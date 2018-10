Militares da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Três Lagoas e autuaram, na quarta-feira (3), um pescador por pesca predatória no rio Verde, no município de Brasilândia.

De acordo com a PMA, o infrator foi surpreendido quando acabara de sair do rio, em uma embarcação para o condomínio Beleza do Rio Verde, onde estava seu veículo.

O homem iniciava a pescaria e no local foram apreendidos: 3 kg de pescado, por haver exemplares abaixo da medida permitida (crime ambiental), três boias e um anzol de galho (petrechos proibidos), um motor de popa, um barco e uma carretilha com vara.

O infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.060,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de um a três anos de detenção.