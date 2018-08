Com o infrator, foi capturado pescado abaixo da medida permitida

Nesta quarta-feira (15) um pescador foi preso pelos militares da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Jardim, por praticar pesca predatória com petrecho ilegal, na região do rio Santo Antônio, no município de Guia Lopes da Laguna.

De acordo com a PMA, foram encontrados com o infrator 11 onze quilos de pescado da espécie curimbatá, capturados com tarrafa (petrecho proibido à pesca), o que é crime.

O pescado também foi capturado em tamanho inferior ao permitido, o que também já seria crime independentemente do uso do petrecho ilegal. Foram apreendidos o pescado e a tarrafa.

O pescador, de 43 anos, que mora em Guia Lopes da Laguna assumiu praticar a pesca predatória. Ele foi preso e conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna, onde foi autuado em flagrante pelo crime ambiental e saiu depois de pagar fiança.

A pena para o crime é de um a três anos de detenção. O pescador também foi autuado administrativamente e multado em R$ 920,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.