Um homem foi preso no domingo (6) por policiais da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana por pescar com petrecho proibido (tarrafa) em um local denominado Cachoeira do Morcego (local proibido para a pesca), localizada no Distrito de Camisão, em Aquidauana.

O pescador iniciava a pescaria e havia capturado apenas dois peixes da espécie dourado, que também se apresentavam abaixo da medida permitida, o que também já seria crime. O pescado, a tarrafa e uma boia foram apreendidos. O autor relatou que praticara o crime por pensar que a Polícia Militar Ambiental não trabalhava em dia chuvoso.

O infrator, de 43 anos, residente em Aquidauana, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 720,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.